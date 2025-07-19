Ad kavmine ait olduğu düşünülen 2400 yıllık alfabenin sırrı çözüldü

Umman’ın güneyindeki Zufar bölgesinde yer alan mağaralarda ve taş anıtlarda keşfedilen esrarengiz semboller, bir zamanlar Kuran’da bahsi geçen efsanevi Ad kavmine ait olduğu sanılıyordu. 1900 yılında ilk kez İngiliz arkeologlar tarafından kayda geçirilen bu işaretler, Arap yazısına benzemiyor ve uzun süredir çözülemeyen antik yazılar arasında gizemini koruyordu. 1930’larda çöl kâşifi Bertram Thomas’ın gözlemleriyle yeniden gündeme gelen semboller, bilimsel olarak ancak 1990’lardan itibaren sistemli biçimde incelenmeye başlandı. O dönemden itibaren Ummanlı ve Britanyalı uzmanlar, bu sembolleri "Yazı 1" ve "Yazı 2" şeklinde ayırarak belgelemeye çalıştı.

ALFABENİN ANAHTARI: 26 SESSİZ HARF

Yazı sisteminin sırrı, Ohio State Üniversitesi’nden Arap yarımadasındaki İslam öncesi kültürler üzerine çalışan dilbilimci Ahmad Al-Jallad’ın dikkatli gözlemleri sayesinde çözüldü. Science dergisine konuşan hocası, Oxford Üniversitesi'nden Michael Macdonald, bu gelişmeyi “büyük bir atılım” olarak nitelendirdi. Al-Jallad, Zufar’daki bir mağarada yer alan ve 26 farklı sembolden oluşan yazının kendini tekrar etmediğini fark etti. Aynı dizilimi içeren iki farklı yazıt daha bulununca, bu sembollerin bir alfabe olduğu netleşti. Uzman, bu yeni alfabeyi Yemen ve Kuzey Arabistan’daki eski alfabelerle kıyasladı. Ses benzerlikleri üzerinden yürüttüğü analiz, yazının Arapçadan farklı, ancak İslam öncesi Umman’da konuşulan kadim bir dili temsil ettiğini ortaya koydu.

ANTİK TANRILAR VE YENİ TARİH BİLGİSİ

Çözülen yazıtlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri, Umman kıyısındaki antik liman kenti Sumhuram’a dair bilgiler içeriyor. Uzun yıllar boyunca bu şehrin adındaki “Sumhu” isminin neyi temsil ettiği bilinmiyordu. Fakat çözülen yazıtta geçen “Möge die Hand Sumhus über ihm sein” ifadesi, Sumhu’nun bir tanrı ismi olduğunu ve kentin bu tanrıya ithaf edildiğini gösteriyor. Macdonald, Zufar yazısının Kuzey Arabistan’daki alfabelere Güney Arabistan’dan daha yakın olduğunu ve bu durumun Arap coğrafyasında alfabe yayılımı hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti. Yazıların neden mağara duvarlarına kazındığı ise hâlâ bilinmiyor. Al-Jallad, bunların bir tür eğitim aracı veya “alfabe şarkısı” eşliğinde öğrenim için kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Ancak bu, Zufar yazısının hâlâ birçok sırrı sakladığını da gösteriyor.