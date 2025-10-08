Glasgow Rangers yaz döneminde takımın başına getirdiği İskoç teknik adam Russell Martin ile 4 ay sonra yollarını ayırmasının ardından Steven Gerrard'ı gündemine aldı.
Ada basını, Glasgow Rangers'ta başarılı bir kariyer çizen Liverpool efsanesi Gerrard'ın teklife sıcak baktığını ve eski takımına geri dönmeye hazırlandığını yazdı.
Son olarak Suudi Arabistan ekibi El-İttifak'ı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam ocak ayından itibaren boştaydı.
Gerrard, 2018-2021 yılları arasında görev aldığı Glasgow Rangers'ın başında toplam 192 maça çıkmış ve maç başına 2.15 puan ortalaması yakalayarak İskoçya Premier Lig şampiyonluğu kazanmıştı.