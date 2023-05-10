Ada basınından bomba iddia: Liverpool Kelleher yerine Uğurcan'ı düşünüyor!

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Premier Ligi’nde 62 puanla 5. Sırada bulunan Liverpool takımı; Trabzonspor’un file bekçisi Uğurcan Çakır’ı yeniden gündeme aldı.

Ada basınında; gazete ve internet haber sitelerinde yazılan haberlere göre ‘’Kırmızı Anka Kuşları’’ lakabıyla tanınan Kırmızı Beyazlılar’ın, sezon sonunda göndermeyi planladığı İrlandalı kaleci Caoimhin Kelleher’in yerine, Bordo Mavili takımın kaptanı Uğurcan’ı düşündüğü iddialarını yazdı.

1.88 boyunda, 25 yaşındaki kaleci Kelleher’in, 2026 Haziran ayı sonunda bitecek olan sözleşmesi nedeniyle, İngiliz kulübünün Kelleher ile karşılıklı anlaşıp, sözleşmesini fesih ederek ya da başka bir kulübe oyuncuyu bonservisiyle veya kiralık verip, Bordo Mavili kulüple temasa geçip bir görüşme yapacağı kaleme alındı.

İrlanda A Milli Takımı’nda ve diğer kategorilerinde, toplam 37 kez kaleyi koruyan ve piyasa değeri 8 milyon Euro olan Caoimhin Kelleher’den sonra; ‘’Türk Milli Takımı’nın ve Trabzonspor’un kalesini koruyan Uğurcan için, Liverpool oldukça niyetli gözüküyor.’’ diye yazan Ada medyası, Uğurcan için ilk önce 10 milyon Euro’luk bir teklifle Türkiye’ye gelmeyi düşündüğünü de iddia etti.

Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 27 yaşındaki Antalya doğumlu, Trabzonlu kaleci için Uğurcan için, Trabzonspor yönetiminin teklife açık olduğu biliniyor.