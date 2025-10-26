Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada’dan ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli’den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada’dan saat 10.00 ve 14.00 seferlerinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

İptaller dışında Gökçeada’dan 07.00 ve 19.00, Kabatepe’den 09.00 ve 21.00, Bozcaada’dan 07.00 ve 18.00, Geyikli’den 08.00 ve 19.00 seferlerinin planlandığı şekilde yapılacağını duyurdu.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri fırtına dolayısıyla yapılamayacak.