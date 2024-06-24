Ada sakinleri turistleri kovuyor. Aşırı gürültü, konut kıtlığı ve şiddetten isyan ettiler

İspanya’nın en önemli turizm merkezlerinden Mallorca’da yerel halk sürekli artan turist sayısı nedeniyle isyan etti. Adada yaşayanlar, düzenledikleri protestolarda turistleri istemediklerinin altını çiziyor.

Zaman zaman kent merkezinde pankartlarla yürüyen yerel halk geçtiğimiz günlerde turistlerin oldukça fazla tercih ettiği bir plajı işgal etti.

Yerel yönetim, yerel halktan gelen baskıya karşı harekete geçerek adadaki turist sayısını azaltmayı planlıyor. Yerel yönetimin planında otellerdeki oda sayısını azaltma, gemi ve uçak trafiğini düşürme, plajlardaki ücretlerin artırılması gibi maddeler yer alıyor. Planın uygulamaya geçmesi sonrası tursit sayısında nasıl bir değişim olacağı merakla bekleniyor.

Mollorca’da otelcilik ve araç kiralama gibi işlerle uğraşanlar, turistleri istemeyen ada halkının durumunu anladıklarının altını çiziyor. İşletme sahipleri turizmin kontrolsüz büyüdüğüne dikkat çekerek sorunun hem ada halkını hem de turistleri mağdur etmeyecek şekilde çözülmesini istiyor.

Daha çok Alman ve İngiliz turistlerin tercih ettiği Mallorca adasında yaşayan yerel halk, turistler nedeniyle ev bulamamaktan şikayet ediyor. Ada halkı, su ve gıda kaynaklarının azalmasından, aşırı gürültüden, turistlerin taşkınlıklarından ve konut bulamamaktan şikayet ediyor.

Son olarak Barcelona’da turistlerin kiralık ev bulmasını sağlayan uygulamalar yasaklanmıştı.