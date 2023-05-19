Ada ülkesinde şiddetli deprem. Tsunami uyarısı yapıldı

Editör: Serkan Talan

Acil durum izleme kuruluşları, Yeni Kaledonya'nın güneydoğusundaki Pasifik Okyanusu'nun altında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarılarının tetiklendiğini söyledi.

ABD Jeoloji Servisi Cuma günü yaptığı açıklamada, depremin 37 km (23 mil) derinlikte tespit edildiğini ve Pasifik'teki ülkelerin tsunami tehdidi için uyarılar yayınladığını söyledi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Vanuatu için 3 metrenin üzerinde tsunami olabileceğini belirtirken, vatandaşları uyardı. Vanuatu Meteoroloji ve Jeo-Tehlike Departmanı da, bu büyüklükte bir depremin Vanuatu'nun kıyı şeridini vurabilecek 1-3 metrelik “yıkıcı tsunami dalgalarına” neden olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Uyarılardan birkaç saat sonra, Vanuatu'daki Lenakel'de gelgit seviyesinin yarım metrenin biraz altında olan dalgalar rapor edilirken, diğer birkaç ada için biraz daha küçük dalgalar gözlemlendi.