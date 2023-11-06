Adaçayının az bilinen yararları

İşte pek çoğumuzun bildiği ancak pek çoğumuzun çok az bildiği Adaçayının yararları şaşırtıyor. İşte o yararlar...

KAYNAK: İHA
Adaçayının az bilinen yararları

Terlemeye iyi gelir.

Mide bulantısına iyi gelir.

Gaz söktürücü ve hazmı kolaylaştırıcıdır.Diş dostudur. Dişleri güçlendirici ve beyazlatıcı özelliktedir. Kuru adaçayı yaprağı toz haline getirilerek dişlerin üzerine bastırılmak suretiyle sürülür.

İshal kesicidir.

Sinir yorgunluğu, depresyon ve el titremeleri için faydalıdır.

Hafızayı güçlendirir. Unutkanlığa karşı faydalıdır. Alzheimer sebebiyle azalan bir beyin kimyasalına koruyucu etkide bulunduğu belirlenmiştir.

Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarında, Adaçayı içmeleri faydalıdır.

Östrojen içerir. Menopoz dönemindeki kadınların şikayetlerini azaltır.

Aç karnına içilen adaçayının kan şekerini düşürücü etkisi gözlenmiştir.

Vücuttaki toksinleri atar, safrayı söker.

Böbrek ve mesane taşlarını düşürülmesinde yardımcı olur.

Yaralar, iltihaplı yaralar ve çıbanlar (apseler) kaynatılmış Adaçayının suyu ile pansuman edilir. Yapraklarından elde edilen Adaçayı tozu da kullanılabilir.

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