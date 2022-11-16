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Adaçayına dikkat. Yan etkileri hayatınızı etkileyebilir

Bitki çayı olan Adaçayının hem yararları hem de zararları bulunmaktadır. Bu yan etkileri veriyorsa dikkat edilmesi gerekiyor.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 07:17
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Adaçayının yan etkileri hayatınızı olumsuz etkileyebilir

Adaçayına dikkat. Yan etkileri hayatınızı etkileyebilir
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Adaçayı bitki çayları arasında bilinen çaylardan biridir. Özellikle enfeksiyonlara ve yorgunluğa iyi gelindiği bilinir. Ancak adaçayının olumlu ve olumsuz yönleri bulunuyor.

FAYDALARI

Yüksek miktarda antioksidan madde içerir.

Boğazdaki tahrişlere iltihaplara ve öksürüklere iyi gelmektedir.

Bol miktarda vitamin ve mineral bulundurur.

Bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklarda iyileşmeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü rol oynayabilir. Bu sayede böbrek sağlığından kan basıncı düzenlenmesine pek çok fayda sağlar.

Tokluk hissiyatı ve iştah önleyerek zayıflamayı destekleyebilir.

Kan şekerinin düzenlenmesinde oldukça etkilidir.

Östrojen seviyesini destekler. Böylelikle menopoz veya regl sancılarını hafifletebilir.

Sindirim sistemi hastalıklarından olan ishalin kesilmesini sağlar.

ZARARLARI

Eğer gerektiğinden fazla Adaçayı tüketilirse zararları olabiliyor. İşte zararları:

Emziren Annelerin Süt Kalitesini Düşürebilir

Hormonların Dengesini Bozar

Kalp Çarpıntısı Oluşturur

Karaciğeri Yorar

Düşük Riskini Meydana Getirir

Kan Şekerini Düşürür

Mide Yanmasına Neden Olur

Tansiyonu Yükseltir.

 

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