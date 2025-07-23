Ada'dan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Portekiz'de Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kanarya yeni sezonda her kulvarda başarılı olmak isterken kadro planlama çalışmaları titiz bir şekilde yürütülüyor.

Sarı-lacivertlilerde kadroya düşünülmeyen Diego Carlos ile ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu.

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Yeni sezon planlamasında yer almayan Brezilyalı stoper için Ada'dan üç talip var. En ciddi olan talibin ise Leeds United'ın olduğu öğrenildi.

Leeds'in kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtildi.

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