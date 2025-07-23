Ada'dan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Kaynak: Haber Merkezi
Ada'dan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Yeni sezon için kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe için olumlu bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, yollarını ayırmak istediği oyuncu için teklif kapıya dayandı.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Portekiz'de Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kanarya yeni sezonda her kulvarda başarılı olmak isterken kadro planlama çalışmaları titiz bir şekilde yürütülüyor.

Sarı-lacivertlilerde kadroya düşünülmeyen Diego Carlos ile ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu.

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Yeni sezon planlamasında yer almayan Brezilyalı stoper için Ada'dan üç talip var. En ciddi olan talibin ise Leeds United'ın olduğu öğrenildi.

Leeds'in kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtildi.

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