Adale yaparken zayıflamak mümkün mü?

Protein vücudumuzun yapı taşı. Yani olmazsa olmazı. Protein birçok üründen alınabiliyor. Özellikle süt en başta gelen protein kaynağı.

Uzmanlar, sütün her gün tüketilmesinin altını önemle çizerken bir açıklama da. Prof. Dr. Murat Baş’tan geldi. Baş, “1 litre süt 32 gram protein içerir.” dedi ve ekledi:

“Sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamakta, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlamakta, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olmakta.

Süt aynı zamanda fosfor, magnezyum, çinko ve selenyum gibi diğer birçok minerali içinde barındırır. Süt ürünleri proteinlerinin hipertansiyon, dislipidemi ve hipertansiyon üzerine direk pozitif etkileri bulunmakta. O proteinler aynı zamanda yağsız vücut kitlesini artırma ve obeziteyi azaltma aracılığıyla dolaylı yoldan metabolik sağlığı da iyileştiriyor. Yani adale yaparken zayıflamak mümkün…”