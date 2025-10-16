Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada'daki 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sırasında 'Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Kızı ve damadı için adalet arayan anne Safiye Yaşa

Eski vali hakkında bu işletmeden rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Adliye çalışanlarının da bu kaçak tesisteki fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Halen kamu görevlileri yargılanmazken kaçak tesisin sahibi Bülent Bayrakçı'nın yargılanmasına devam edildi.

Gazeteci Timur Soykan, mahkemede yaşanan sıcak gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"MAHKEME BAŞKANI SAFİYE YAŞA VE OĞLUNA BAĞIRDI"

Mahkeme Başkanı'nın suçlanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile fotoğrafları ortaya çıkması üzerine doktor kızı için adalet arayan Safiye Yaşa, reddi hakim talebinde bulundu. Ancak Mahkeme başkanı bu talebi reddetti.

Duruşma sürerken Safiye Yaşa, adaletsizliğe tepki gösterdi. Bir heyet üyesiyle tartışınca mahkeme başkanı Safiye Yaşa ve oğluna bağırdı. İki gün tutuklama kararı verdi. Duruşmaya ara verilirken Safiye Yaşa fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Avukatlar karara itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sırasında 'Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalovların olduğu bölgede sel meydana gelmişti. Dere içinde kurulan bungalovlarda tatil yapan doktor Selman Bağışlar, eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, sel sularına kapılıp yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalovun ruhsata aykırı inşa edildiği ortaya çıkmıştı.