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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: Son buluyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye'ye yeni infaz uygulaması kazandırmayı düşünüyoruz” derken cezasızlık algısına son vermek istediklerini ifade etti.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:33
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: Son buluyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: Son buluyor
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Burada konuşma yapan Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak üzere hazırlık içinde olduklarını söyledi.

“TÜRKİYE’YE KAZANDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”
Bakan Bozdağ, bu kapsamda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getireceklerini ifade etti. AA'nın aktardığına göre Bozdağ, konuyla ilgili olarak, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.,

“HUSULARI YENİDEN ELE ALIYORUZ”
Bozdağ, "Özellikle cezasızlık algısına yol açan kimi ceza muhakemesi uygulamaları ve infazla ilgili hususları yeniden ele alıyoruz. Bir yandan cezasızlık algısını ortadan kaldırırken, diğer yandan infazın ıslah edici, rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkaran denetimli serbestlik müessesesini sadece serbestliğin denetimli olduğu bir müessese olmaktan çıkarıp, daha aktif bir hale getirmek ve onun da ıslah ve rehabilitasyon fonksiyonunu güçlendirmek için önemli adımlar atacağız." diye konuştu.

“CESUR ADIMLAR ATACAĞIZ”
Bu konularda hazırlık talimatını verdiğini söyleyen Bakan Bozdağ, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yeni dönemde uzlaştırma müessesesini, kamu davasının açılmasını erteleme müessesesini, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması müessesesini, şahsi davanın yeniden sistemimize kazandırılması hususunu, içtimaya dair mevcut düzenlemelerin eski ve yeni uygulamalarını birlikte değerlendirmek suretiyle yeniden ele alınması, gerekiyorsa bütün bu alanların yeniden tanzim edilmesi hususları başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunumuzu 2005'ten bu yana geçen 17 yıllık uygulamasını ve bu uygulamada aksayan yönleri köklü bir şekilde masaya yatıracağız ve cesur adımlar atacağız."

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Benhur
7.10.2022 16:10
Adalet olmayan bir ülkede adalet bakanına gerek var mı?  
 
sıradan vatandaş
7.10.2022 16:01
tümünüz son bulursunuz inşallah , vatanın haine ihtiyacı yok  
 
3Y
7.10.2022 16:00
hiç bir şeye dokunmayın bırakın dağınık kalsın, biletiniz ayırtılmıştır, eşyalarınızı toplayın,  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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