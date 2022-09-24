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  • Adalet Bakanı Bozdağ: 20 yıldır iktidardayız, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik

Adalet Bakanı Bozdağ: 20 yıldır iktidardayız, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen AKP Şefaatli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. 20 yıldır iktidarda olduklarını belirten Bozdağ, AKP iktidarında kimsenin yaşam tarzına müdahale etmediklerini söyledi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:59
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta konuştu: 20 yıldır iktidardayız, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik

Adalet Bakanı Bozdağ: 20 yıldır iktidardayız, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik
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Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen AKP Şefaatli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'da başörtülü stajyer öğretmenin okula alınmadığı iddiasına ilişkin konuştu. AKP iktidarlarında Türkiye'de pek çok yasakları kaldırdıklarını, başka yasakları da kaldırmaya devam ettiklerini belirten Bozdağ, şunları söyledi:
 
"Bakın, son günlerde Kayseri'de askeri bir fabrikada biri çıkmış, 'Buraya başörtülü, çember sakallı, pardösülü olanlar giremez.' diye kendince yazı yazıyor. İstanbul'da bir okulda, 'Başörtülü gelen stajyeri bu okula kabul edemeyiz.' diyen bir başkası daha çıkıyor. Ne zaman çıkıyor, AK Parti iktidardayken çıkıyor. Şu cürete bak. Biz yasakları kaldırmışız, 'Hiç kimse eğitim, öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.' diyen anayasa hükmüne hayat vermişiz, 'Herkes kanunun önünde eşittir.' ilkesini tam hayata geçirmişiz, 'Herkes her tür kamu hizmetlerine girme hakkına, çalışma ve sözleşme hürriyetine sahipken anayasamıza göre ve görevin gerektirdiği niteliklerden başka çalışmak için hiçbir nitelik aranmaz.' derken birileri kalkıp buradan kendine güç vehmedip anayasayı da yasalarımızı da ayaklar altına alan, tanımayan adımlar atıyor. Şimdi yapıyorlar bunu, Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı olduğu Cumhur İttifakı'nın iktidar olduğu dönemde. Allah muhafaza, bir de bunların imkanı olsa kim bilir neler yapacaklar."

"20 YILDIR BİZ İKTİDARDAYIZ, KİMSENİN YAŞAM TARZINA MÜDAHALE ETMEDİK"

AKP iktidarlarında "bu anlayışa asla geçit verilmediğini" belirten Bozdağ, "Başkalarının yaşam tarzına müdahale etmeyi, başkalarının kanaatlerine, inançlarına, düşüncelerine müdahale etmeyi çağdaşlık zannetmek, ilkelliğin buradaki vasfını yok etmez. Bunun çağdaşlıkla alakası yok. İnsanların tercihlerine, inanç hürriyetine, din ve vicdan hürriyetine, çalışma hak ve hürriyetine, eğitim hak ve hürriyetine saygı duymayanların kalkıp 'Biz de özgürlükçüyüz, biz demokratız.' demeleri, kocaman bir yalandır. Madem öyleyse herkesin tercihine uygun yaşam tarzına saygı duyacaksınız. Yıllar yılı AK Parti iktidarlarını, yaşam tarzına müdahaleyle suçlayanlar oldu. Ben hep söylüyorum, milletin sayesinde 20 yıldır biz iktidardayız, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik, başkalarına da müdahale ettirmedik. Herkes hukuka uyacak, Anayasa ve yasalara uygun davranacak ve ona göre hareket edecek. Aksi takdirde Anayasa ve yasalarımız burada gereği neyse ona göre uygulanır, hayat bulur." diye konuştu.

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öncezonguldak
24.09.2022 17:33
Günün komedisi  
 
Yurttas
24.09.2022 17:33
feto cu yemini et.  
 
Gök TÜRK
24.09.2022 17:31
Tabii tabii sıkıysa bir karışın da delikanlı görelim  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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