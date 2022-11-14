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Adalet Bakanı Bozdağ'dan İstiklal Caddesi saldırısı sonrası açıklama: 46 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Bilinmeli ki hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır. Terörle mücadelemiz, terör bitene kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 14:28
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İstiklal Caddesi saldırısı sonrası açıklama: 46 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Bozdağ'dan İstiklal Caddesi saldırısı sonrası açıklama: 46 kişi gözaltına alındı
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Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren teröristin yakalandığını, teröriste yardım edenler ile teröristin temasta bulunduğu kişilere ulaşılıp, şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu menfur terör saldırısının faili teröristi, teröriste yardım edenleri ve bunlarla temas halinde olanları kısa sürede tespit edip yakalayan güvenlik güçlerini ve adli tahkikatı yürüten Cumhuriyet savcılarını tebrik eden Bozdağ, her birine ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

Her tür terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı, terör saldırısını ve bu saldırıyı gerçekleştiren teröristi lanetleyen Bozdağ, "Bilinmeli ki hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır. Terörle mücadelemiz, terör bitene kadar devam edecektir." vurgusu yaptı.

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