Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkent Ankara'da bir araya geldiği gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine, "Bu konu bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacaktır. Ve konu her yönüyle aydınlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Şu ana dek 13 kişi hakkında tutuklama, üç kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini, bir kişinin ise arandığını dile getiren Bozdağ, "İnşallah yakın bir zamanda o da kolluk güçlerimiz tarafından yakalanıp adalete teslim edilecek. Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk güçleri büyük bir titizlik ve itinayla soruşturmayı yürütmektedir. Kısa süre içerisinde soruşturmayla ilgili adı geçenlerin tamamına ulaşıldı" dedi.

Yargının işlediğini ve "meselenin üzerine ciddiyetle gidildiğini" belirten Bozdağ, "Ama buna rağmen bu konu üzerinden de bir istismar siyaseti üretiliyor. Bu da fevkalade yanlış bir şey. Burada kolluğun yapması gerekip, veyahut da yargının yapması gerekip de yapmadığı bir şeyi kimse iddia edemez. Önümüzdeki günlerde de inşallah bu tetikçi olduğu iddia edilen kişi de yakalanıp adalete teslim edilecektir" diye konuştu. Bakan Bozdağ, şüphelinin yurt dışına kaçıp kaçmadığına yönelik soru üzerine de, "Şu anda bir bilgi yok bu yönde elimizde. Ama resmi yollardan çıkması mümkün değil. Zaten tabii hakkında yakalama kararı olduğu için resmi yollardan çıktığına dair hiçbir veri yok. Ama kaçak yollardan çıkmış olabilir mi? Onunla ilgili de bir bilgi elimizde yok. O yüzden arama-tarama kolluk tarafından titizlikle yürütülüyor. Ben yakın bir zamanda kolluğun ona da ulaşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.