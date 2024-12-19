Adalet Bakanı Tunç açıkladı. Mahkumlara yılbaşı nedeniyle açık görüş imkanı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihlerinde yılbaşı nedeniyle açık görüş yapabileceklerini duyurdu.

23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan mahkumlar yakınlarıyla açık görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunanların yakınlarıyla yapacakları görüşmelerinde, yılbaşı nedeniyle açık görüşme yapma imkanı sağlanacağını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.