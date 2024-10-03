Adalet Bakanı Tunç Bakü'de resmi temaslarda bulunacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet, Bakü'de resmi temaslarda bulunacak.

Bakan Tunç'un Bakü programı, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarı ile Türk Şehitliği ziyaretiyle başlayacak.

Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanacak.

Bakan Tunç ayrıca Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Başsavcı Kamran Aliyev ve Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile görüşmeler yapacak..