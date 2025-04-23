Adalet Bakanı Tunç'tan 6.2'lik deprem sonrası açıklama: Adliye ve cezaevlerinde sorun yok

Bakan Tunç, adliye ve ceza infaz kurumları dahil hizmet binalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını duyurdu.

İstanbul Silivri açıklarında kaydedilen ve 6,2 büyüklüğünde olduğu bildirilen deprem, İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından resmi kurumların ilk belirlemelerine yönelik açıklamaları yakından takip edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da depremle ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Adalet Bakanlığına bağlı birimler üzerindeki etkisine değindi.

BAKAN TUNÇ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya platformunda paylaştığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerde gerekli kontroller yapılmıştır.

Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir. Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Depremin hissedilmesinin hemen ardından Adalet Bakanlığı bünyesindeki adliyeler, ceza infaz kurumları ve diğer hizmet binalarında hızlıca kontroller yapıldığı, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar veya işleyişte aksama tespit edilmediği Bakan Tunç'un açıklamalarıyla doğrulanmış oldu.

Bakanlık, adalet hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini ve cezaevlerindeki güvenlik durumunun eksiksiz olduğunu vurguladı.

Ayrıca, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle iletişim kurma kolaylığının sağlandığı bilgisi de paylaşıldı. Bakan Tunç, mesajının sonunda depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.