Adalet Bakanı Tunç'tan ev sahipleri ve kiracılara uyarı! Geçersiz sayılabilir

Adalet Bakanı Tunç ev sahibinin sonradan tarih eklediği tahliye taahhüdüne itiraz edilebileceğini söyleyer tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte imzalanabileceğini konusunda uyardı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunlarda mahkemenin kiracıları haklı bulduğunu dile getirerek taahhüdün ‘geçersiz sayılabileceğine' ilişkin bir açıklama yaptı.

Emlak uzmanları boş bırakılan tarihle imzalanan tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabileceğini belirtirken, Bakan Tunç, kiracıların bu duruma karşı itiraz haklarının olduğunun vurguladı.

Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada şu bilgilendirmeyi yaptı:

Hukuk, kiracının ev bulmak için çabaladığı bir zamanda evsiz kalmamak için her şeyi imzalayabileceğini göz önüne alıyor ve eve girerken imzalanan kira sözleşmesi ile aynı tarihli tahliye taahhütnamesini geçersiz sayıyor. ‘Kiracı zor durumda’ diyerek kiracıyı koruyor. Tahliye taahhüdünün kira kontratından sonraki bir tarihte imzalanması gerekiyor. Boş verilen ve ev sahibinin sonradan doldurduğu belgeye itiraz yolu açık. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, tarihin kontrattan önce mi yoksa sonra mı atıldığını tespit edebiliyor. Eğer fotoğrafını çekme imkanı var ise itiraz ederken elinde belge olması açısından bu da önemli. Tabii Adli Tıp Kurumunda tarihin yanlış tespit edilme ihtimali de bulunuyor. Bunun yüzde yüz garantisi yok.

E- DEVLET'TEN YAPILABİLİR Mİ?

Bakan Tunç “Tahliye taahhütnamesi noter ya da e-Devlet üzerinden yapılma zorunluluğu getirilirse sorun çözülür mü?” sorusuna verdiği yanıtta ise, “Noterde yapılabilir ama bu sefer de ev sahipleri kiracıyı çıkartamayacağını düşünerek evlerini kiraya vermeyebilir. Bu da ev problemini tetikler. Burada bir ücret de ödemek zorunda kalırlar. e-Devlet’ten de yapılabilir. Böyle olursa tahliye taahhüdü amacına uygun yapılmış olur” yanıtını verdi.