Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Jalalzadeh ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi İmza Töreni için bulunduğumuz Hanoi’de, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Jalalzadeh ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği başta olmak üzere her alandaki ilişkilerimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.