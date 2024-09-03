Adalet Bakanı Tunç'tan teğmenler açıklaması: "Kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, harp okullarındaki mezuniyet töreninde teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla ilgili başlayan tartışmalara dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yargıtay’da düzenlenen yeni adli yıl açılış resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, bu tür davranışların toplumda rahatsızlık yarattığını belirterek, dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

“MİLLETİMİZİ RAHATSIZ EDEN DAVRANIŞLARDAN KAÇINILMALI”

Tunç, subayların nasıl yemin edeceğinin kanunlarla belirlendiğini ifade ederek, “Toplumda huzursuzluk yaratacak eylem ve söylemlerden uzak durmak önemlidir,” dedi. Söz konusu görüntülerin toplumun geniş kesimlerinde rahatsızlık oluşturduğunu belirten Bakan Tunç, bu tür durumların disiplin açısından değerlendirileceğini söyledi. Yanlış anlaşılmalara yol açabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

“KANUNA AYKIRI BİR DURUM VARSA GEREĞİ YAPILIR”

Adalet Bakanı, bu tür konularda daha hassas olunması gerektiğini vurgulayarak, “Asıl yemin, kanunen yapılan yemindir. Eğer kanuna aykırı bir durum varsa, ilgili merciler gerekli çalışmaları yapacaktır,” dedi.

İŞTE O KONUŞMANIN TAMAMI

Bakan Tunç, “Kanunlarımız var. Yani okulu bitiren subayların nasıl yemin edecekleri kanunda belli. Zaten Cumhurbaşkanımızın huzurunda o tören yapıldı ve yemin edildi. Burada özellikle toplum kesimlerini milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım. Bu anlamda bir rahatsızlık oluşturdu birçok geniş kesimlerde. Bu anlamda tabii bunun disiplin hükümleri bakımından neye tekabül eder? Tüm bunların değerlendirilmesini yapacak olan ilgili kurumdur. Dolayısıyla yanlış yorumlanacak, kamuoyunu rahatsız edecek birtakım davranışlara fırsat vermemek lazım. Bu anlamda özellikle daha hassas olunması gereken bir yer orası. Bu anlamda milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım. O nedenle asıl yemin kanunen yapılan yemindir. Dolayısıyla bizim o yöndeki görüşümüz eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar” ifadelerini kullandı.