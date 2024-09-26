Adalet Bakanı Tunç'tan yargı reformu açıklaması: Son aşamadayız

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adalet Bakanı Tunç'tan yargı reformu açıklaması: Son aşamadayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldiklerini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı" kapsamında hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamaya geldiğini duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hazırlık sürecinde yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin önerilerinin toplandığını ve vatandaşlardan gelen 45 bin görüşün tek tek incelendiğini belirtti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, hukukun üstünlüğüne dayalı, adaletin hızlı ve öngörülebilir şekilde işlemesini hedefleyen bir vizyonla hazırlandığını ifade eden Tunç, belgenin adalet sisteminde kamu vicdanında rahatsızlık yaratan durumların önüne geçmeyi, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmayı ve yargı süreçlerini sadeleştirmeyi amaçladığını vurguladı. Bakan, belgenin içerdiği hedef ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi için kesintisiz çalışacaklarını belirtti.

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