Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yargı sistemi çıkışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"nde konuştu. Tunç, yargı sistemine ilişkin, "Eski yargı sistemi geride kaldı. Türk yargısı vesayetçilerin değil milletin yanındadır" dedi.

"ESKİ YARGI SİSTEMİ GERİDE KALDI"

Türk medyasının 27 Mayıslarda, 28 Şubatlarda iyi sınav vermediğini belirten Tunç, "O günkü Türk medyasının manşetlerine baktığımız zaman, daha yakın tarihimizde "411 el kaosa kalktı" diye kılık kıyafet özgürlüğünün önünü açan bir meclis kararına karşı maalesef manşetler atılabildi." şeklinde konuştu. 'Yargımız milletin yargısı olduğunu 15 Temmuz'da gösterdi.' diyen Tunç, "Eski yargı sistemi geride kaldı. Türk yargısı vesayetçilerin değil milletin yanındadır" dedi.

"ANAYASAMIZDA KÜÇÜMSENEMEYECEK REFORMLARI HAYATA GEÇİRDİK"

Uluslararası medya Gazze'de katledilen çocukları savunmadığının altını çizen Tunç, Türk medyasının insanlık suçunun işlendiği bölgelerden canı pahasına yayınlar yaptığını vurguladı. Anayasaya da değinen Tunç, "Anayasamızda küçümsenemeyecek reformları hayata geçirdik. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusundaki çabaları da küçümsememek lazım." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU BİLGİ İSE HAKLI ELEŞTİRİ İSE BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR"

Yılda 12 milyon karar verildiğini aktaran Tunç, "İçlerindeki birkaç olumsuz karar sistemin tamamının eleştirilmesine de yol açıyor. Doğru bilgi ise haklı eleştiri ise başımızın üzerinde yeri var. Ama dezenformasyon ise adaletimiz yıpranıyor. Hep birlikte yargı mensuplarımız da medya mensuplarımız da kritik görev yapıyor." dedi.