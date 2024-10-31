Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ilk kez konuştu! Esenyurt Belediye Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalar...

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ilk açıklama geldi. tv100’e konuşan Tunç, “Soruşturmanın sonucunu beklemek lazım, yargıya da güvenmek lazım. Herkesin savunma hakkı var, toplanan deliller ışığında kendisini savunacaktır.” ifadelerini kullandı.

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanmıştı. Olaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk kez konuştu. Tunç, tv100 yazarı Hacı Yakışıklı’ya olaya ilişkin demeçte bulundu.

TUNÇ: HERKESİN SAVUNMA HAKKI VAR

Bakan Tunç konuya ilişkin, “Bir soruşturma söz konusu şu anda, soruşturma aşamasında olan bir konuda dosyanın içeriğiyle ilgili dışarıdan değerlendirme yapmak doğru değil. Dosyada ne olup olmadığını, hangi delillerin olduğunu, neyle suçlandığını bilmeden yani bir kişiyle ilgili suçludur ya da suçsuzdur şeklinde böyle bir açıklama yapmak doğru değil. Burada bir soruşturma var. Bu soruşturma neticesinde kişiler kendini de savunacaktır, toplanan delilleri savcılık değerlendirecektir. İddianameye dönüştüğünde de bunu değerlendirecek olan yargıdır. Dolayısıyla soruşturmanın sonucunu beklemek lazım, yargıya da güvenmek lazım. Herkesin savunma hakkı var, toplanan deliller ışığında kendisini savunacaktır.” dedi.

“EVDE ARAMA YAPARAK BİRTAKIM DELİLLERE UĞRAŞMAK İSTEMİŞ OLABİLİRLER

Bakan Tunç’a CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Ahmet Özer davet edilseydi gelirdi” şeklindeki eleştirisini hatırlatan Yakışıklı, Bakan Tunç’un düşüncelerini aldı. Tunç, “Bu yürütülen soruşturmanın niteliğiyle alakalı bir konu. Delillerin toplanması ile ilgili bir durum söz konusu. Çünkü arama ve el koyma kararları var. Bunların yapılabilmesiyle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği söz konusu, bu kapsamda savcıların aldığı tedbirler oluyor. Burada evde arama yaparak birtakım delillere uğraşmak istemiş olabilirler.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saat 06.00’da evine yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla ifadesi alınan Özer, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne getirildi.

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