Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Belediye başkanının tahliye talebi değerlendirilecek...

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu kötüye gitmesi sonrası tahliye talebinde bulnmasına ilişkin, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" dedi.

19 Mart’ta başlayan İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumun kötüye gitmesinden ötürü avukatları bugün sağlık gerekçeli tahliye talebinde bulundu.

Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca Cezaevi'ne getirilen Çalık’ın talebine ilişkin Bakan Tunç’tan yeni açıklama geldi. Tunç talebe ilişkin, “Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" şeklinde konuştu.

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