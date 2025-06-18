Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Belediye başkanının tahliye talebi değerlendirilecek...

19 Mart’ta başlayan İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumun kötüye gitmesinden ötürü avukatları bugün sağlık gerekçeli tahliye talebinde bulundu.
Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca Cezaevi'ne getirilen Çalık’ın talebine ilişkin Bakan Tunç’tan yeni açıklama geldi. Tunç talebe ilişkin, “Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" şeklinde konuştu.
Murat Çalık hakkında kritik gelişme! Ailesi ve avukatı endişeli...
Arslan Bulut Silivri'de Ümit Özdağ ve Mehmet Murat Çalık ile görüştü
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan Milli Eğitim Bakanı'na sert tepki. 'Akıla bak akıla'