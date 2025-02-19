Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş İmralı açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3. İmralı ziyaretine ilişkin gelen soruya 'Başvuru olursa değerlendiririz, izinleri sağlarız" dedi.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Devlet Bahçeli'nin 'DEM Parti, İmralı'da Öcalan ile görüşsün' yeni çıkışında bulunmuştu. Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM heyeti Adalet Bakanlığı'ndan iki defa izin alarak teröristbaşı ile İmralı'da görüşmüştü. İki görüşmede 'silah bırakma çağrısı' gelmemişti. Son olarak Bahçeli, 'bir an önce çağrı yapılmalı' çıkışı gelmişti. DEM heyetinin üçün kez görüşme yapılacağı da konuşuluyordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 3. İmralı ziyaretine ilişkin gelen soruya 'Başvuru olursa değerlendiririz, izinleri sağlarız" ifadelerini kullandı.