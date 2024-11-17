Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava cevabı: İddiaları abesle iştigal

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik davanın hakiminin başka ile gönderildiği sözleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç, 'İmamoğlu'nun iddiaları abesle iştigal. Hakimin tayinine sürgün demek mantık dışı.' dedi.

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Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ABESLE İŞTİGAL"

Ne söylediklerinden kendilerinin de haberi yok. Başka şeyler söyleyeceğim ama bulunduğum makam buna el vermiyor. Söylediği hakim, sürüldüğünü iddia ettiği hakim o mahkemede, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine 'Ahmak dediği' gerekçesi ile yargılandığı mahkemede reddi hakim talibinde bulundukları hakim. Yani bu hakim bizim davamıza bakmasın diye dilekçe verdikleri, reddi hakim yaptıkları hakimin başka bir sebeple HSK tarafından başka yere tayinini sanki davanın hakimini başka yere sürdüler şeklinde değerlendirmek tamamen abesle iştigal.

Buna cevap vermeyi bile değerli bulmuyorum ama maalesef bu hakim bizim davamıza bakmasın dedikleri hakimi sanki HSK sürdü şeklinde yorumlamak mantık dışı. Bu arkadaş sağa sola sataşacağına İstanbul’un sorunları iile ilgilenmeli. Seçildiği günden beri abesle iştigalleri görüyoruz. Yargıya yönelik en son söylediği sözleri reddediyoruz. Yargımız tarafsız ve bağımsızdır, yargı makamına kimse talimat veremez. Anayasa ve kanunlar çerçevesinde vicdanları ile karar verirler.