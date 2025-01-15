Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ikinci İmralı ziyareti açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı ziyareti için herhangi bir başvurunun gelmediğini söyledi. Tunç, "Henüz talep olmadı, olması için büyük çaba var" dedi.

"HENÜZ TALEP OLMADI, OLMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA VAR"

AKP'nin grup toplantısı öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı ziyaretine ilişkin muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tunç, herhangi bir başvurunun gelmediğinin altını çizerken, "Henüz talep olmadı, olması için büyük çaba var" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti heyeti geçtiğimiz günlerde DEM milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmral'ya giderek Cani Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından DEM heyeti için 2. görüşme iddiaları gündeme geldi.