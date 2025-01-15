Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ikinci İmralı ziyareti açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı ziyareti için herhangi bir başvurunun gelmediğini söyledi. Tunç, "Henüz talep olmadı, olması için büyük çaba var" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı ziyareti için herhangi bir başvurunun gelmediğini söyledi. Tunç, "Henüz talep olmadı, olması için büyük çaba var" dedi.

"HENÜZ TALEP OLMADI, OLMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA VAR"

AKP'nin grup toplantısı öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı ziyaretine ilişkin muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tunç, herhangi bir başvurunun gelmediğinin altını çizerken, "Henüz talep olmadı, olması için büyük çaba var" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti heyeti geçtiğimiz günlerde DEM milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmral'ya giderek Cani Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından DEM heyeti için 2. görüşme iddiaları gündeme geldi.

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında geriledi (15 ocak 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi (15 ocak 2025)
Tarikatın lüks tatil sitesi yerle bir edildi. Menzil'e şafak baskını. Zabıtalar tırmanarak içeri girdi
Tarikatın lüks tatil sitesi yerle bir edildi. Menzil'e şafak baskını. Zabıtalar tırmanarak içeri girdi
Bilim kurgu filmlerinde zamanda yolculuk! Zamanda yolculuk filmleri
Bilim kurgu filmlerinde zamanda yolculuk! Zamanda yolculuk filmleri
Büyük krizle boğuşan Karşıyaka kadrosunu koruyacak
Büyük krizle boğuşan Karşıyaka kadrosunu koruyacak
Nazillispor üç puanı düşünüyor
Nazillispor üç puanı düşünüyor