Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı ve Mahir Polat açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM heyetinin İmralı'ya yeni başvurusu olmadığının belirtirken, akraba ziyaretinin bayramda olduğunu açıkladı. Tunç, Mahir Polat'a ilişkin ise kesin kararı Adli Tıp Kurumu'nun vereceğini söyledi.

"İMRALI İLE YENİ GÖRÜŞME TALEBİ YOK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. DEM heyetinin İmralı ziyareti olacağına ilişkin iddialara ise Tunç, "İmralı ile yeni görüşme talebi yok. Akrabaları, yakınları bayram görüşmelerini yaptı" dedi.

"HER ŞİKAYETİNDE DOKTOR MUAYENESİ YAPILDI"

İBB'ye yapılan operasyonda tutuklanan Mahir Polat'ın rahatsızlığından ötürü gündeme gelmeye devam ediyor. Polat, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda durumu belli olacak. Tunç, duruma ilişkin, "Her şikayetinde doktor muayenesi yapıldı. Adli Tıp Kurumu Mahir Polat ile ilgili kararı verecek" ifadelerini kullandı.

"ADİ SUÇLARLA AYNI KOĞUŞTA DEĞİLLER"

Yılmaz Tunç, gençlerin diğer suçlular ile aynı koğuşta yer aldı iddialarına ilişkin, "Adi suçlarla aynı koğuşta değiller. Gençler kendi koğuşlarında farklı şekilde barındırılıyor" yanıtını verdi. Tutuklu gençlere ilişkin, "Gençler polisle karşı karşıya kaldı. İstenmeyen bazı şiddet olayları meydana geldi" şeklinde konuştu.