Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni adli yıl mesajı

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni adli yıl mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2025 adli yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adalet, mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Adalet, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymaktır” ifadelerini kullandı.

Adaletin gerçekleşmesinin hukuk devletiyle, hukuk devletinin ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğunu vurgulayan Tunç, yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını diledi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz.”

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