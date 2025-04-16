Adalet Bakanı'ndan Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Önder’e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum."

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer aldığı Dem Parti İmralı Heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında cuma günü görüşme yapılması pılanlanmıştı.