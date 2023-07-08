Adalet Bakanı'nın 'kısmı af' açıklamasına kadın ve çocuk mücadelesinden yanıt: Katledilen, istismar edilen çocuk ve kadınların hesabını nasıl vereceksiniz?

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, 'kısmi af' açıklaması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Yasa teklifi kabul edilirse katledilen, istismar edilen çocuk ve kadınların hesabını nasıl vereceksiniz?" diye sordu.

Adalet Bakanı'nın 'kısmı af' açıklamasına kadın ve çocuk mücadelesinden yanıt: Katledilen, istismar edilen çocuk ve kadınların hesabını nasıl vereceksiniz?

Editör: Büşra İlaslan

Seçim sonrası gündeme gelen af iddiaları, ‘kısmi af’ ile karşılık buldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de kabul edilen kanun teklifinin ayrıntılarını sosyal medyada paylaştı. Bakan Tunç'un açıklamasına yanıt Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden geldi.

Kadınlardan, kendisini öldürmeye kalkan failin cezaevinden çıkar çıkmaz “yarım kalan işini bitireceği” yönünde tehdit aldığını söylediği mesajlar aldıklarını aktaran dernek, 16 yaşında öldürülen Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek'in 10 suç kaydı olduğunu ve adli kontrolle bırakıldığını hatırlattı.

Bakan Tunç'a "Yasa teklifi kabul edilirse katledilen, istismar edilen çocuk ve kadınların hesabını nasıl vereceksiniz?" diye soran Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki ceza infaz sistemi, çocuk ve kadınları hedef haline getiriyor. Bakanın duyurduğu kanun teklifi, kadın katillerinin, çocuk istismarcılarının tekrar aramıza karışması; potansiyel faillerin ise cezasızlık atmosferi nedeniyle cesaretlenmesi anlamına geliyor.

'KATİLLER, KATLETTİĞİ KADININ GERİDE KALAN YAKINLARINI TEHDİT EDİYOR'

Neredeyse her gün bir kadından, kendisini öldürmeye kalkan failin cezaevinden çıkar çıkmaz “yarım kalan işini bitireceği” yönünde tehdit aldığını söylediği mesajlar alıyoruz. Katiller ise katlettiği kadının geride kalan yakınlarını tehdit ediyor.

İstismar mağduru çocuklar da aynı korkuyla yaşıyor, daha geçen ay bu nedenle anksiyete atakları yaşayan küçüğümüze psikiyatr desteği sağladık.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in 10 suç kaydı olduğunu ve adli kontrolle bırakıldığını hatırlatalım.

'KATLEDİLEN, İSTİSMAR EDİLEN ÇOCUK VE KADINLARIN HESABINI NASIL VERECEKSİNİZ?'

Türkiye'de 2 yılda sadece basına yansıyan 10 kadın ve 3 çocuk, şartlı tahliye ya da izinle cezaevinden çıkan 8 hükümlü tarafından katledildi. Bu yasa teklifi kabul edilirse, katledilen, istismar edilen çocuk ve kadınların hesabını nasıl vereceksiniz?"

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