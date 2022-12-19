Adalet Bakanlığı 15 personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Adalet Bakanlığından:

STAJYER KONTROLÖR ALIM İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 8 inci ve 9 uncu dereceli on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza infaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

A) Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 tarihinde ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),

3. Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

5. 2021 ve 2022 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.).

B) Başvuru Tarihi, Şekli ve istenilen Belgeler

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 21 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 30 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

Sisteme yüklenecek belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

1. Fotoğraflı özgeçmiş,

2. Transkript belgesi (Hukuk fakültesi harici bölümlerden mezun olanlar için),

3. Denklik gösterir belge (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.).

C) Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananların Duyurulması, Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

1. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 24 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda Başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerine göre yapılacak sıralama sonucu ilk altmış (60) aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

2. Başvuru sonuçları ile sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

3. Sözlü sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

4. Sözlü sınav, Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.

5. Sözlü sınavda en az üç üyenin olumlu oyunu alanlar ve üyelerin 100 puan üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda not ortalaması en az 70 puana ulaşanlar başarılı sayılırlar.

6. KPSSP9 veya KPSSP48 puanı ve sözlü notunun ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanmak suretiyle nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya göre başarılı olan ilk 15 aday atanmaya hak kazanır. Notlarda eşitlik olması halinde kazananlar Sınav Kurulunca kur'a ile belirlenir. Başarılı olduğu halde puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar atananlardan arta kalanlar müktesep hak iddiasında bulunamazlar ancak yedekte kalırlar ve yeniden sınav açılıncaya kadar boşalacak kadroları ve sıralarını beklerler.

7. Sözlü sınavda, adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, anlama ve anlatım kabiliyeti ile tüm tavır ve hareketleri değerlendirmeye tabi tutulur.

8. Sözlü Sınav 08.02.2023 - 09.02.2023 tarihinde saat 9:30'da Harbiye Mahallesi, Tavuskuşu Sk. No: 18 Dikmen/ANKARA adresinde bulunan Ankara Hakimevi'nde yapılacak olup, sözlü sınava girecek adayların kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

D) Diğer Hususlar

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Sözlü sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adayların atamaları yapılmayacaktır).

Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde yapılacaktır. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.