Adalet Bakanlığı 5 bin personel alıyor

Adli ve idari yargı mercilerinde görevlendirilmek üzere Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımladığı ilan ile toplam bin 500 sözleşmeli zabıt katibi alımı yapılacağını duyurdu.

1-15 Ağustos tarihleri arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alımlar için başvurular, 'Kariyer Kapısı' platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Başvuru için lisans, ön lisans veya ortaöğretim mezunu olmak ve 2024 yılı KPSS'den ilgili puan türünde en az 70 puan alınmış olması şartı aranıyor. Ayrıca adayların, üç dakikada bilgisayar ile yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazabildiklerini gösteren bir uygulamalı sınavı geçmeleri gerekiyor. Bu sınav ise 13 Eylül'de yapılacak.

Uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, 27 Eylül'de sözlü sınava alınacak.