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Bakanlık Almanya'dan FETÖ firarisi Cevheri Güven'in iadesini istedi

Adalet Bakanlığı, hakkında FETÖ üyeliğinden dava bulunan firari Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini talep etti...

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 20:05
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Adalet Bakanlığı Almanya'dan FETÖ firarisi Cevheri Güven'in iadesini istedi

Bakanlık Almanya'dan FETÖ firarisi Cevheri Güven'in iadesini istedi
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Adalet Bakanlığı, kapatılan Nokta dergisinin genel yayın yönetmeni olan ve FETÖ’den firari durumda bulunan Cevheri Güven’in Almanya'dan iadesini talep etti.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyeliğinden hakkında dava bulunan Güven'in iadesi, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı talepname doğrultusunda istendi.

İade dosyası Adalet Bakanlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya gönderildi.

Sabah Gazetesi, geçtiğimiz hafta YouTube hesabından videolar yayımlayan Güven'in Almanya'da ikamet ettiği evini manşet yaparak teşhir etmişti.

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