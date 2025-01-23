Adalet Bakanlığı açıkladı... Bolu yangın faciasında ölü sayısı belli oldu

Adalet Bakanlığı, Bolu yangınında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, ölü sayısının 78 olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat edenlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Şu ana kadar 78 kişinin kimliğinin tespit edildiği açıklandı. Adalet Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının 78 olduğu duyuruldu. Ayrıca kimlik tespit çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın büyük bir faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle 238 kişinin konakladığı otelde can pazarı yaşanırken bazı müşteriler panikle camdan atlamıştı.

12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla büyümüştü. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle toplamda 78 kişi yaşamını yitirdi.