Adalet Bakanlığı, Öcalan'la görüşmeye bu hafta sonu izin verecek. Flaş iddia

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı, Öcalan'la görüşmeye bu hafta sonu izin verecek. Flaş iddia

Adalet Bakanlığı'nın bu hafta sonu PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme için DEM Parti heyetine izin vereceği öne sürüldü.

Gazeteci Alican Uludağ’ın iddiasına göre, Adalet Bakanlığı'nın DEM Parti heyetine bu hafta sonu İmralı'da bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşme izni vereceği öne sürüldü.

Alican Uludağ, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Adalet Bakanlığı'nın (bir karar değişikliği olmazsa) bu hafta sonu DEM Parti heyetine İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme izni vermesi bekleniyor. Aradaki zaman da Öcalan'ın kamuoyuna vereceği "mesaj" konusunda hazırlık süresi olduğu ifade ediliyor. Buna devlet heyetinin de Öcalan ile önceden görüşmesi dâhil. DEM'deki heyet değişikliği ise Öcalan'ın mesajını dışarı en iyi aktarma amacı taşıdığı belirtiliyor."

Uludağ paylaşımına ayrıca "Suriye'deki gelişmelerin kuşkusuz bu görüşmenin zamanlamasını ve içeriğini etkileme potansiyeli var" notunu ekledi.

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