Adalet Bakanlığı Yardımcılığı kaldırıldı! Müsteşarlığa geri dönüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı Yardımcılığı kaldırıldı! Müsteşarlığa geri dönüldü

Adalet Bakanlığı'na ilişkin kritik bir karar alınarak Adalet Bakanlığı Yardımcılığı kaldırılarak yeniden Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına dönüldü

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adalet Bakanlığı Yardımcılığı kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişle birlikte bakanlık müsteşarlıkları kaldırılarak yerine bakan yardımcılığı getirilmişti. Birçok müsteşarın unvanı bakan yardımcısı olarak değiştirilmişti.

16 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Adalet Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı kaldırıldı. Kararnamede şu maddeler yer aldı:

MADDE 15- 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun;
a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “ve Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı” ibaresi “ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı” şeklinde değiştirilmiştir.
b) 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı” ibaresi “Adalet Bakanlığı Müsteşarı” şeklinde değiştirilmiştir.
c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı,” ibaresi “Adalet Bakanlığı Müsteşarı,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16- 6087 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17- 6087 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Kanunda Adalet Bakanlığı Müsteşarına verilen görevler anılan kadro ihdas edilip atama yapılıncaya kadar Adalet Bakanının belirlediği bakan yardımcısı tarafından yerine getirilir.”

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