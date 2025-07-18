Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla ilave bir adım attıklarının altını çizerek, "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 20 bin personel alımıyla ilgili paylaşım yaptı.

Tunç paylaşımında, "Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Tunç'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum.

Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"