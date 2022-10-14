14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı

Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı

Adalet Bakanlığınca, cezada alternatif çözümlerden biri olarak uygulanan "uzlaştırma" kapsamında, bu yıl içinde 173 bin 905 soruşturma ve kovuşturma dosyası anlaşmayla sonuçlandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 11:59
Takip Et

Adalet Bakanlığınca cezada alternatif çözümlerden biri olarak uygulanan uzlaştırma kapsamında bu yıl içinde 173 bin 905 soruşturma ve kovuşturma dosyası anlaşmayla sonuçlandı

Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, 2 Aralık 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kapsamı genişletilen uzlaştırmanın etkin şekilde uygulanması sağlandı.

Aralarında basit hırsızlık, basit dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma, güveni kötüye kullanma, hakaret, taksirli yaralama gibi çok sayıda suçta uygulanan uzlaştırmayla 2017'de 223 bin 469, 2018'de 208 bin 14, 2019'da 238 bin 905, 2020'de ise 219 bin 639 uyuşmazlık, anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.

Geçen yıl ise uzlaştırmayla çözüme kavuşturulan dosya sayısı 230 bin 50 oldu.

Bu yıl 12 Ekim'e kadar müzakeresi tamamlanan 173 bin 905 dosya, "kamu yararına çalışma", "bağış yapma", "suç nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi" ve "özür dileme" karşılığında anlaşmayla sonuçlandırıldı. 40 bin 76 dosyada ise anlaşma sağlanamadı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
2
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
5
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
6
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
7
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.