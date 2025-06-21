Adalet Bakanlığı’ndan ballı atama! Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davalarına bakıyordu...

Sinan Ateş ve suç örgütü elebaşısı Ayhan Bora Kaplan davalarına bakan Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Cumhuriyet Savcılığı’na getirildi.

CUMHURİYET SAVCILIĞINA GETİRİLDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargıda yaz kararnamesini tamamladı. Kurul, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 olmak üzere toplam 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yerinde değişikliğe gitti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Aralık 2023’te sokak ortasında vurularak katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve suç örgütü elebaşısı Ayhan Bora Kaplan davalarına bakan Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Güven’de atananlar arasında yer alması dikkat çekti. Güven; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Cumhuriyet Savcılığı’na getirildiği açıklandı.

ATEŞ DAVASINDA “DIŞARI ÇIK” SÖYLEMİ

Ateş cinayeti davasında Taraflar arasında süren kavga kapsamında MYP Genel Başkanı Remzi Çayır yüksek sesle mahkeme başkanının eylemlerini eleştirmesi üzerinde “Madem davayı bu kadar sahiplendin, sen de dışarı çık” demişti. Mahkeme Başkanı ayrıca avukatlara da uyarıda bulunarak; “Kendinizce sorduğunuz soruların önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Davayı etkileyeceğini düşünebilirsiniz ama yargı adına karar verecek olan benim” sözleriyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.

KAPLAN DAVASINDA “EFENDİM BİR TANEM” OLAYI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasına da bakan Güven ile Kaplan arasındaki diyalog ise gündem olmuştu. Kaplan, Mahkeme Başkanı Güven’in bir sorusu üzerine “Efendim bir tanem” diye karşılık verirken, Kaplan’ın özrü üzerine Güven “Biz kimin ne söylediğini anlarız. Terbiyesizlik olduğunu anlasak gereğini yaparız” demişti.

İŞBİRLİĞİ İDDİASINDA BULUNDU

Bu davaya ilişkin ise Güven’e ilişkin iddialar gündemde büyük yer tutmuştu. Davada gizli tanık “M7”nin Serdar Sertçelik, duruşma öncesi sosyal medya hesabından Güven’in Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin müdürleri ve memurlarıyla davanın sorgulama ve kovuşturma aşamasında işbirliği yaptığını iddia etmişti. Sertçelik, “Ankara Organize Şube Müdürleri ne söylüyorsa mahkeme başkanı aynı yönde hareket ediyor. Adil yargılanma ortamının olmadığını gördüğüm için Türkiye’ye gelmiyorum. Adil ve tarafsız bir yargılanma ortamı olması hâlinde ben de gelip yargılanmayı istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

KONUŞMALAR GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU

Ankara 13’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce incelenen “Whatsapp” kayıtlarında Güven ile o dönem tutuklanan Ankara Organize Suçlar Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasında konuşmalar, ana davada söz konusu olmuştu.

Dikkat çeken mesajlaşmalar şöyleydi:

“Demircan: Sayın müdürümüz araç gönderecekti size ama sayın başkanım. Bu konuyla ilgili bir emriniz var mı?

Güven: Akşam korumamı aramış arkadaşlar. Ulaştırma şubeden bir araç tahsis edilecekmiş. Olur dedim. Müdür beye teşekkürlerimi iletin lütfen sağ olsun var olsun.

Demircan: Sağ olun sayın başkanım. İl emniyet müdür yardımcımız Murat Çelik müdürümüzün de size bol bol selamları var en kısa zamanda müsait olduğunuzda sizleri ziyaret etmek istiyoruz.

Güven: İnşallah görüşürüz. Ben de isterim. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı iletin. Allah kolaylık versin, hepinizi korusun.”