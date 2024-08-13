Adalet bir gün herkese lazım olacak. Arabası ile adam öldüren yüzde 100 kusurlu kız tutuklanmadı. Fikirlerini söyleyen kadın tutuklandı

Sosyal medya dünden bu yana bir sokak röportajında fikirlerini söyleyen genç bir kızın jet hızı ile tutuklanmasını konuşuyor. İzmir’de verdiği bir sokak röportajında hükümetin bir sabah aniden aldığı Instagram yasağı hakkında görüşlerini açıklayan genç kız, sosyal medyada hızla en çok izlenen videolar arasında yerini aldı.

Hükümetin yasak kararını eleştiren genç kız sosyal medyada adeta fenomen olmasının ardından troller tarafından hedef gösterilmeye başlandı. Dün alınan bir karar ile genç kız Dilruba Y. Sokak röportajındaki ifadeleri nedeni ile tutuklandı.

Söz konusu tutuklama kararı, geçtiğimiz günlerde sokak röportajlarının da bundan sonra takibe alınacağı haberinden sonra geldi. Verilen bu karar fikir özgürlüğünün kısıtlandığı yorumlarına neden oldu.

Söz konusu tutuklama kararı sosyal medyada çok eleştirilirken daha önce işlenen suçların cezasız kaldığı ancak fikirlerini aktaran bir muhalifin tutuklanması adaletsizlik olarak yorumlandı.

KEREM KINIK ÇADIR SATTI SORUŞTURMA BİLE AÇILMADI

Adalet kavramının bu tutuklamalar ile zarar gördüğü yorumları yapıldı. Adaletsizliğe örnek olarak ise daha önce defalarca skandallar ile gündeme gelen Kızılay eski başkanı olan Kerem Kınık’ın 6 Şubat depremlerinde halkın ihtiyacı olan çadırları para ile satması gösterildi. Kerem Kınık bu konuda Cumhurbaşkanı tarafından bile eleştirilmesine rağmen hakkında soruşturma dahi açılmamış ve konunun üzeri kapatılmak istenmişti.

ARABASI İLE ADAM ÖLDÜRDÜ. TUTUKLANMADI. ABD’YE KAÇTI

9 Temmuz tarihinde ise Kerem Kınık’ın kızı olan Fatıma Zehra Kınık aracı ile 17 yaşındaki kurye Batın Barlasçeki’nin ölümüne sebep olmuş ve sonrasında ABD’nin Kaliforniya eyaletine kaçmıştı. Bilirkişi raporunda ise Kerem Kınık’ın kızının ölümlü trafik kazasında yüzde 100 kusurlu bulunduğu ortaya çıkmıştı. Yüzde 100 kusurlu bulunan Fatıma Zehra Kınık hakkında 1 gün gözaltında tutulmasının ardından tutuksuz yargılama kararı verilmişti.

“TÜRKİYE’DE ADALET SİSTEMİ”

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından bu konuya isyan etti ve şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de adalet sistemi:

Depremde çadır sattığı ortaya çıkan Kerem Kınık, hiçbir soruşturma geçirmedi.

Arabasıyla motokuryeyi öldüren Kınık'ın kızı %100 kusurlu bulundu, yurtdışına kaçtı. Tutuklanmadı.

Sokak röportajı veren kadın tutuklandı.”