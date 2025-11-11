Cezaevlerindeki tutuklu sayısı toplumdaki suç ve suça bulaşma oranını da gözler önüne seriyor. Her geçen gün hem siyasi baskı hem de toplumsal çürüme sonucu cezaevleri dolmaya devam ediyor.

Yeniçağ istatistikleri inceledi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 3 Kasım 2025’teki raporuna göre; 363 bin 159 hükümlü, 65 bin 108 kişi tutuklu olmak üzere toplamda 428 bin 267 kişi cezaevinde bulunuyor.

CEZAEVLERİ HINCA HINC DOLU

Ceza infaz kurumlarındaki toplam nüfusun yüzde 85’i hükümlüler, yüzde 15’ini ise tutuklular oluşturdu. Nüfusun yüzde 94,3’ü erkeklerden, yüzde 4,7’inin ise kadınlardan oluştuğu bildirildi.

1 Eylül 2025'te yayınlanan raporda ise 419 bin 194 kişi cezaevinde bulunduğu açıklanmıştı. Bu ay yüzde 2’lik artışla 428 bin 267 kişinin cezaevinde bulunduğu açıklandı.

Cezaevlerinde tutuklu insan sayısı artarken çocuk tutuklu sayısında da artış gözlemleniyor. Yaklaşık 5 bine yakın çocuk, cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.

REKOR HER YIL YENİLENİYOR

Yıllara göre cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı şöyle:

2012 yılında cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 136 bin 638 kişi,

2014 yılında yaklaşık 158 bin 690,

2016 yılında yaklaşık 200 bin 727,

2018 yılında yaklaşık 266 bin 831,

2021 yılında yaklaşık 297 bin 863,

2022 yılında yaklaşık 341 bin 294 olarak belirlendi.

5 YILDA TUTUKLU SAYISI 2’YE KATLANDI

2020'de 266 bin tutuklu ve hükümlü sayısı açıklandı. Beş yıl içerisinde bu sayının ikiye katlanması sosyal medyada bazı vatandaşların tartışma konusu oldu.