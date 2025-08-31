Adalet Kozu ile Seçime Doğru

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi için "davalar ayı" başlıyor, siyaset de ısınıyor. CHP’ye yönelik yargı kıskacı giderek daralıyor. İmamoğlu hakkında süren sahte diploma iddiaları, kurultayın iptali davası, CHP’li belediyelere ilişkin peş peşe açılan soruşturmalar… Tüm bu dosyalar Eylül ayında kritik duruşmalara sahne olacak.

İktidarın bu yargı hamlelerini elinde bir koz gibi seçim sürecine kadar kullanmak isteyeceği artık saklanmıyor bile. Zira muhalefeti hukuk eliyle hizaya çekmek, yalnızca siyasi strateji değil, aynı zamanda seçim mühendisliğinin bir parçası haline geldi. Böyle bir zeminde yaklaşan seçimlerin adil, eşit ve meşru olacağını söylemek güç.

Adaletsizliğin g ö lgesinde bir seçim daha

Ana muhalefet partisine yönelik davaların ortak noktası, hukuki sürecin değil, siyasi bağlamın öne çıkması. Her dava, doğal seyrinden çok siyasi anlamı üzerinden tartışılıyor. Dahası, yargı kararlarının içeriğinden ziyade “iktidarın taktiği” olarak yorumlanması, artık bir refleks haline gelmiş durumda.

İktidar, rakiplerini oyla değil, dosyayla alt etmeye çalışıyor. Bu, yalnızca etik değil, demokratik de değil. Seçim öncesi muhalefet partilerinin sindirilmesi, medya alanının tek sesli hale getirilmesi ve yargı yoluyla kamu algısının yönlendirilmesi, seçim sandığını anlamsızlaştırır.

Macaristan’da Orban’ın muhalefetin hiçbir şansının olmamasını sağlamak için hile yaptığını belirten Macar gazeteci Zsolt Kerner’ın yazdığı şu metafordaki gibi, bu çerçevede adil bir seçim sonucu beklemek de güç:

“Rakibin kuralları belirlediği, sahayı belirleyip çizdiği, kalelerden birinin büyüklüğünü bile ayarladığı bir maçı kazanmak zaten çok zordur.”

Adil olmayan bir sürecin sonunda çıkan sonuç, meşruiyet tartışmasını beraberinde getirir. Bu tartışma, sadece muhalefetin değil, toplumun tamamının güvenini sarsar. Demokrasi, sadece sandık günü değil, tüm sürecin adil olmasıyla mümkündür.

Devlet ve iktidar ayrımı kalkınca

Yargıdaki her önemli davada, iktidarın adı geçiyor. Her hukuki gelişme, Cumhurbaşkanı’nın, bakanların veya iktidara yakın medyanın pozisyonlarıyla birlikte anılıyor. Oysa bağımsız bir hukuk düzeninde, yargı iktidardan söz edilmeksizin konuşulabilmelidir. Türkiye’de ise neredeyse her duruşmanın siyasal tarafları var. Bu iç içe geçmişlik hukuk devleti ilkesini örseliyor. Devlet ile iktidar ayrımının silinmesi, kurumsal güvenin çökmesi demek.

Ünlü hukukçu Ronald Dworkin, “hukukun amacı yalnızca düzen sağlamak değil, adil bir düzen kurmaktır” der. Bugün Türkiye'de ise hukuk, düzen kurmaktan çok, düzene karşı çıkanları hizaya getirme aracı gibi işliyor. Bu sistem, yalnız muhalefeti değil, vatandaşın hak arama umudunu da hedef alıyor.