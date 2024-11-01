Adalet onlara güzel! Eski Kızılay Başkanı’nın kızı Zehra Kınık artık karakola gidip imza bile atmayacak...

Birgün’ün haberine göre; bir gencin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına sebep olan ve tutuksuz yargılanan Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in adli kontrol kararının kaldırıldığı belirtildi.

“ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI”

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatın kaybetmesine ve 2 kişiyi yaraladığı kazanın ilk duruşması 30 Ekim’de görülmüştü. İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan, detayları Birgün’e aktardı. İsmail Sarı’ya konuşan Doğan, Fatma Zehra Kınık Demir'in adli kontrol kararının da kaldırıldığını söyledi.

“OLAY TAM TERSİ YAŞANSAYDI, BENİM OĞLUM ŞUAN İÇERDEYDİ!”

“Benim çocuğum öldü ve sorumlusu serbest” diyen Doğan, “Çocuğum 4 aydır toprağın altında, Zehra Kınık 4 aydır tutuksuz yargılanıyor ve ilk mahkeme sonucunda adli kontrolü kaldırıldı, yani imza da atmayacak artık. Benim çocuğum öldü ya! Hangi hakla, hangi vicdanla böyle bir karar verilebilir, nasıl hiçbir şey olmamış gibi serbest kalabilir aklım almıyor. Olay tam tersi yaşansaydı, benim oğlum şuan içerdeydi!” dedi.

“SENİN VİCDANIN BİLE BU SUÇU KABUL ETMEMİŞ”

Zehra Kınık’ın bilirkişi raporunda yüzde 100 kusurlu olduğunu aktaran anne Doğan, “Kamera görüntüleri var, deliller var ve sen bunca şeye rağmen suçunu kabul etmiyorsun! Hatalıyım demiyorsun! Üstüne bir de pişmanım, üzgünüm diyorsun. Senin vicdanın bile bu suçu kabul etmemiş. Mahkeme salonunda da gayet rahat oturdun. Eminsin çünkü bir şey olmayacağına!” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da gerçekleşen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarptı.

Motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına neden olmuştu.

Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kısa süre önce de Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili dava 30 Ekim’de görüldü.

İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

BU İLK DEĞİL!

Somali Cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud, otoyolda motokurye olan Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne sebep olmuştu. Ancak bu cinayet sonrası Hassan Shekh'in serbest bırakılması gündem olmuştu. Pek çok kişi ‘Adalet nerede’ şeklinde tepki göstermişti.