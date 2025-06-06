Adalete çağrı...

Memlekette konuştuğum hemen hemen herkes adaletten şikayetçi. Durum o kadar kötü ki mağdur şikayetçi, fail şikayetçi olayları izleyen sokaktaki sıradan vatandaş şikayetçi.

Malum “ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR” ve “DEVLETİN DİNİ ADALETTİR” denir. Herkesin adaletten şikayet ettiği, adaletin sağlanamadığı konusunda hemfikir olduğu ve devletin adaleti sağlayabileceğine kimsenin inanıp güvenmediği bir ülkede hiç kimse devletin bekasından, vatandaşın hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğundan bahsedemez.

Bu noktada içlerinde Hüseyin Çelik gibi AKP kurucularının, politikacı ve aydınların bulunduğu kişiler ADALET ÇAĞRISI adı ile bir bildiri kaleme alıp kamuoyuna deklare ettiler.

Bildirinin içeriği çok sağlam ve tutarlı amma ve lakin sadece içerik değil bahse konu bildirinin imzacıları da çok sağlam güvenilir ve siyaseten tutarlı kişiler.

ADALET ÇAĞRISI Bildirisine imza koyan kişiler alfabetik olarak şöyle sıralanıyor:

İSİM ÜNVAN Abdulbaki ERDOĞMUŞ Diyarbakır Eski Milletvekili ilahiyatçı Ali Rıza ÇOBAN Doç. Dr. Hukukçu Bahattin YÜCEL Turizm Eski Bakanı, Tarihçi, Turizimci Beyhan ASLAN Denizli Eski Milletvekili, Hukukçu Doğu ERGİL Prof. Dr. Sosyolog Erdal TÜRKKAN Prof. Dr. iktisatçı Rekabet Hukuku uzmanı Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Eski Bakanı Hukukçu Ertuğrul YALÇINBAYIR Başbakan Eski Yardımcısı, Hukukçu Figen ÇALIKUŞU Avukat, Yazar Hakan TARTAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Gazeteci, Yazar Haluk ÖZDALGA Ankara Eski Milletvekili Mühendis, Yazar Haşim KILIÇ Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Helün Fırat İşletmeci, yönetici Hüseyin ÇELİK Prof. Dr. Milli Eğitim Eski Bakanı Mehmet ALTAN Prof. Dr. iktisatçı Sırrı ÖZBEK istanbul Eski Milletvekilli, Hukukçu, Yazar Müslim DOĞAN Kalkınma Eski Bakanı, Mühendis Nesrin NAS İstanbul Esi Milletvekill, iktisatçı Suat KINIKLIOĞLU Çankırı Eski Milletvekil, Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Bu isimlerin hepsi de tabiri caizse deve dişi gibi isimler, devlet nedir ne değildir bilen kişiler ve bu kişiler toplanıp:

“Ülkemizin hukuk devletine, eksiksiz, gerçek demokrasiye kavuşması; herkesin barış içinde, özgür, onurlu ve müreffeh bir yaşam sürmesi için, iktidarı, tüm yöneticileri ve hukuk uygulayıcılarını hukukun üstünlüğü ilkesine uymaya ve adaletli olmaya çağırıyoruz.

Mevcut gidişe seyirci kalmamak, her duyarlı yurttaşın görevi; insani ve vicdani sorumluluğudur. Çağrımız bu sorumluluğun gereğidir. Antik çağın ünlü bilginlerinden Herakleitos'un söylediği gibi "adaletsizliği, bir yangından daha çabuk önlemek gerekir." Bu nedenle, yöneticileri ve yetkilileri uyarmayı ertelenemez bir yurttaşlık görevi sayıyoruz.” Diyerek iktidara sesleniyor.

Bu bilgece seslenişin etkisi ne olacak ne olmayacak bunu göreceğiz ama bence çok önemli bir çıkış ve yayınlanan bildirge de de çok doğru hususları gündeme getirmişler bildirgenin tamamını https://demokrasiplatformu.org.tr/ bağlantısından okumanızı hararetle tavsiye ederim...