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Murat Sururi ÖZBÜLBÜL
Murat Sururi ÖZBÜLBÜL

Adalete çağrı...

Memlekette konuştuğum hemen hemen herkes adaletten şikayetçi. Durum o kadar kötü ki mağdur şikayetçi, fail şikayetçi olayları izleyen sokaktaki sıradan vatandaş şikayetçi.

Malum “ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR” ve “DEVLETİN DİNİ ADALETTİR” denir. Herkesin adaletten şikayet ettiği, adaletin sağlanamadığı konusunda hemfikir olduğu ve devletin adaleti sağlayabileceğine kimsenin inanıp güvenmediği bir ülkede hiç kimse devletin bekasından, vatandaşın hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğundan bahsedemez.

Bu noktada içlerinde Hüseyin Çelik gibi AKP kurucularının, politikacı ve aydınların bulunduğu kişiler ADALET ÇAĞRISI adı ile bir bildiri kaleme alıp kamuoyuna deklare ettiler.

Bildirinin içeriği çok sağlam ve tutarlı amma ve lakin sadece içerik değil bahse konu bildirinin imzacıları da çok sağlam güvenilir ve siyaseten tutarlı kişiler.

ADALET ÇAĞRISI Bildirisine imza koyan kişiler alfabetik olarak şöyle sıralanıyor:

İSİM

ÜNVAN

Abdulbaki ERDOĞMUŞ

Diyarbakır Eski Milletvekili ilahiyatçı

Ali Rıza ÇOBAN

Doç. Dr. Hukukçu

Bahattin YÜCEL

Turizm Eski Bakanı, Tarihçi, Turizimci

Beyhan ASLAN

Denizli Eski Milletvekili, Hukukçu

Doğu ERGİL

Prof. Dr. Sosyolog

Erdal TÜRKKAN

Prof. Dr. iktisatçı Rekabet Hukuku uzmanı

Ertuğrul GÜNAY

Kültür ve Turizm Eski Bakanı Hukukçu

Ertuğrul YALÇINBAYIR

Başbakan Eski Yardımcısı, Hukukçu

Figen ÇALIKUŞU

Avukat, Yazar

Hakan TARTAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Gazeteci, Yazar

Haluk ÖZDALGA

Ankara Eski Milletvekili Mühendis, Yazar

Haşim KILIÇ

Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı

Helün Fırat

İşletmeci, yönetici

Hüseyin ÇELİK

Prof. Dr. Milli Eğitim Eski Bakanı

Mehmet ALTAN

Prof. Dr. iktisatçı

Sırrı ÖZBEK

istanbul Eski Milletvekilli, Hukukçu, Yazar

Müslim DOĞAN

Kalkınma Eski Bakanı, Mühendis

Nesrin NAS

İstanbul Esi Milletvekill, iktisatçı

Suat KINIKLIOĞLU

Çankırı Eski Milletvekil, Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Bu isimlerin hepsi de tabiri caizse deve dişi gibi isimler, devlet nedir ne değildir bilen kişiler ve bu kişiler toplanıp:

“Ülkemizin hukuk devletine, eksiksiz, gerçek demokrasiye kavuşması; herkesin barış içinde, özgür, onurlu ve müreffeh bir yaşam sürmesi için, iktidarı, tüm yöneticileri ve hukuk uygulayıcılarını hukukun üstünlüğü ilkesine uymaya ve adaletli olmaya çağırıyoruz.

Mevcut gidişe seyirci kalmamak, her duyarlı yurttaşın görevi; insani ve vicdani sorumluluğudur. Çağrımız bu sorumluluğun gereğidir. Antik çağın ünlü bilginlerinden Herakleitos'un söylediği gibi "adaletsizliği, bir yangından daha çabuk önlemek gerekir." Bu nedenle, yöneticileri ve yetkilileri uyarmayı ertelenemez bir yurttaşlık görevi sayıyoruz.” Diyerek iktidara sesleniyor.

Bu bilgece seslenişin etkisi ne olacak ne olmayacak bunu göreceğiz ama bence çok önemli bir çıkış ve yayınlanan bildirge de de çok doğru hususları gündeme getirmişler bildirgenin tamamını https://demokrasiplatformu.org.tr/ bağlantısından okumanızı hararetle tavsiye ederim...

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