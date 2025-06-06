Adalete çağrı...
Memlekette konuştuğum hemen hemen herkes adaletten şikayetçi. Durum o kadar kötü ki mağdur şikayetçi, fail şikayetçi olayları izleyen sokaktaki sıradan vatandaş şikayetçi.
Malum “ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR” ve “DEVLETİN DİNİ ADALETTİR” denir. Herkesin adaletten şikayet ettiği, adaletin sağlanamadığı konusunda hemfikir olduğu ve devletin adaleti sağlayabileceğine kimsenin inanıp güvenmediği bir ülkede hiç kimse devletin bekasından, vatandaşın hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğundan bahsedemez.
Bu noktada içlerinde Hüseyin Çelik gibi AKP kurucularının, politikacı ve aydınların bulunduğu kişiler ADALET ÇAĞRISI adı ile bir bildiri kaleme alıp kamuoyuna deklare ettiler.
Bildirinin içeriği çok sağlam ve tutarlı amma ve lakin sadece içerik değil bahse konu bildirinin imzacıları da çok sağlam güvenilir ve siyaseten tutarlı kişiler.
ADALET ÇAĞRISI Bildirisine imza koyan kişiler alfabetik olarak şöyle sıralanıyor:
İSİM
ÜNVAN
Abdulbaki ERDOĞMUŞ
Diyarbakır Eski Milletvekili ilahiyatçı
Ali Rıza ÇOBAN
Doç. Dr. Hukukçu
Bahattin YÜCEL
Turizm Eski Bakanı, Tarihçi, Turizimci
Beyhan ASLAN
Denizli Eski Milletvekili, Hukukçu
Doğu ERGİL
Prof. Dr. Sosyolog
Erdal TÜRKKAN
Prof. Dr. iktisatçı Rekabet Hukuku uzmanı
Ertuğrul GÜNAY
Kültür ve Turizm Eski Bakanı Hukukçu
Ertuğrul YALÇINBAYIR
Başbakan Eski Yardımcısı, Hukukçu
Figen ÇALIKUŞU
Avukat, Yazar
Hakan TARTAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Gazeteci, Yazar
Haluk ÖZDALGA
Ankara Eski Milletvekili Mühendis, Yazar
Haşim KILIÇ
Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı
Helün Fırat
İşletmeci, yönetici
Hüseyin ÇELİK
Prof. Dr. Milli Eğitim Eski Bakanı
Mehmet ALTAN
Prof. Dr. iktisatçı
Sırrı ÖZBEK
istanbul Eski Milletvekilli, Hukukçu, Yazar
Müslim DOĞAN
Kalkınma Eski Bakanı, Mühendis
Nesrin NAS
İstanbul Esi Milletvekill, iktisatçı
Suat KINIKLIOĞLU
Çankırı Eski Milletvekil, Uluslararası İlişkiler Uzmanı
Bu isimlerin hepsi de tabiri caizse deve dişi gibi isimler, devlet nedir ne değildir bilen kişiler ve bu kişiler toplanıp:
“Ülkemizin hukuk devletine, eksiksiz, gerçek demokrasiye kavuşması; herkesin barış içinde, özgür, onurlu ve müreffeh bir yaşam sürmesi için, iktidarı, tüm yöneticileri ve hukuk uygulayıcılarını hukukun üstünlüğü ilkesine uymaya ve adaletli olmaya çağırıyoruz.
Mevcut gidişe seyirci kalmamak, her duyarlı yurttaşın görevi; insani ve vicdani sorumluluğudur. Çağrımız bu sorumluluğun gereğidir. Antik çağın ünlü bilginlerinden Herakleitos'un söylediği gibi "adaletsizliği, bir yangından daha çabuk önlemek gerekir." Bu nedenle, yöneticileri ve yetkilileri uyarmayı ertelenemez bir yurttaşlık görevi sayıyoruz.” Diyerek iktidara sesleniyor.
Bu bilgece seslenişin etkisi ne olacak ne olmayacak bunu göreceğiz ama bence çok önemli bir çıkış ve yayınlanan bildirge de de çok doğru hususları gündeme getirmişler bildirgenin tamamını https://demokrasiplatformu.org.tr/ bağlantısından okumanızı hararetle tavsiye ederim...