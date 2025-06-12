Adaleti kaybetmek devleti kaybetmektir

Özdağ’ın ilk duruşmasında tahliye çıkmadı. Savcılık Özdağ’ın 4.5 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Hukukçular, böyle bir suçlamada tutuklamanın olamayacağını söylüyorlar. Tabi bu ifadeler, hukuk devleti vasfını koruyan ülkeler için… Hukuk yoksa her şey mümkündür.

Bugün Türkiye için artık hukuk devleti demek mümkün değil. Ümit Özdağ’a, ve bazı CHP belediyelerine yapılanlar yargının ne hale geldiğinin göstergesidir.

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen teşvik etme suçu” Özdağ gibi bir siyasetçiye asla isnat edilemeyecek bir suçlama…

Özdağ’ın yazdıklarına, çizdiklerine bakın, bu milletin aleyhine tek bir cümle bulamazsınız.

Amaç belli, Apo’yu parlatma, anayasayı sürece uydurmaya engel olabilecek kişileri devre dışı bırakmak. Oslo ve Birinci Çözüm Sürecinde de böyle olmuştu. HDP’lilerin şikayetine dönemin bakanlarından biri sürece karşı çıkan vali ve kaymakamların değiştirildiğini söyleyerek cevap vermişti.

Şimdi artık kendilerinden olmayan bürokrat kalmadı, kamuoyu oluşturacak siyasetçilere yöneldiler.

Özdağ’a yapılan zulümdür. Bir gün firar eden adalet geri dönecek, dokunulmaz olanlar bağımsız yargının pençesinden kurtulamayacaktır.

Yıllarca tek parti istismarı yaptılar, zulümden bahsettiler ama bugün geldikleri nokta tek parti dönemine rahmet okutacak bir noktada.

Erdoğan güçlendikçe, yargı zayıfladı, ülke zayıfladı, demokrasi zaafa uğradı.Öyle olmasa bu ardışık operasyonlar, uydurma suçlamalar, gizli tanık rezaletleri, temelsiz delilsiz suçlamalar olur muydu?

CHP birinci parti oldu, operasyonlar başladı, Özdağ etkili olmaya,Öcalanla dans süreci için tehdit olmaya başladı, içeri tıkıldı.

İki türlü mahkeme var, biri bildiğimiz mahkemeler, öteki vicdanların mahkemesi. Yargı ne karar verirse versin millet nezdinde Özdağ’la ilgili hüküm bellidir. Şunu da unutmamak gerekir, milliyetçilerin dağınıklığı onları operasyonlara açık hale getirdi, operasyoncuların cüret ve cesaretini artırdı.

Milliyetçiler güç birliği yapmadığı müddetçe bu ve benzeri operasyonlar sürecektir. Erdoğan yargısının hedefi Özdağ üzerinden milliyetçi refleksleri bastırmaktır.

Milliyetçiler ne kadar susturulursa hedeflerine o kadar kolay ulaşacaklar. Özdağ’a yapılan hepimize yapılmıştır, siyasetini beğenelim beğenmeyelim ona sahip çıkmak yol arkadaşlığının bir gereğidir.