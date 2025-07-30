Adalı 'hayır' demiş! Gedson Beşiktaş'tan bu yüzden ayrıldı

Beşiktaş, yıldız oyuncusu Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile anlaştı. Portekizli orta sahanın gönderilmesinde son dönemde yaşanan maaş krizi etkili oldu.

GEDSON FERNANDES MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Üç sezondur siyah beyazlı formayı giyen ve birçok maçta takımı sırtlayan, yıllık 1.3 milyon euro maaşı olan 26 yaşındaki oyuncu Rafa Silva ve Orkun Kökçü’nün kendisinden yaklaşık iki kat fazla kazanmasına tepkiliydi. Bu nedenle sezon başı kampta ve hazırlık maçlarında isteksiz görünen Gedson menajerine “Yönetimle görüş” talimatı verdi.Beşiktaş, Benfica’nın haklarını satın aldı.

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ADALI BİLETİNİ KESTİ

Yıldız oyuncu menajerine “Yaşım ilerliyor, sözleşmenin bitmesine daha iki yıl var, bu maaşa kalmam” dedi. Menajeri başkan Serdal Adalı’ya oyuncusunun restini iletirken Adalı “Bizi istemeyeni biz de istemeyiz” diyerek sert bir yanıt verdi. Bunun üzerine yıldız oyuncu malzemelerini alarak tesislerden ayrıldı, daha sonra da uzun süredir kendisini isteyen ve 3.5 milyon euro öneren Spartak’a ‘evet’ dedi. Beşiktaş da bu gelişme üzerine 10 milyon euro ödeyerek, eski kulübü Benfica’dan, Gedson’daki yüzde 50’lik hakkını satın aldı.

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