“Hepsi" grubunun eski üyesi Yasemin Yürük ile Beşiktaş’ın eski futbolcularından Pascal Nouma’nın aşk yaşadığı iddia edilirken ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

AŞK İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

2000’li yıllara damgasını vuran Hepsi grubunun dağılmasının ardından kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük’ün adı Beşiktaş'ın efsanesi Pascal Nouma ile aşk iddialarına karıştı.

YARIŞMADA YAKINLAŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Çekimleri Belçika'da olan 'The Traitors Türkiye' adlı yarışma programında Yürük ile eski futbolcunun birbirine yakınlaştığı ve aşk yaşadıkları öne sürüldü.

Çıkan aşk haberlerinin ardından Yasemin Yürük’ün kim olduğu merak edilmeye başlandı.

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Yürük, aslen Mersinli. Lütfü Banat İlköğretim okulu ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitim aldı. Yürük sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun oldu.

KARİYERİ VE HAYATI

2004 yılında Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül ile birlikte Hepsi grubunu kurdu. Grubun menajerliğini Cemre Kemer'in annesi Şebnem Özberk yürüttü. Yasemin Yürük 'Dikkat Şahan Çıkabilir' ve 'Avrupa Yakası' gibi dizilerde rol aldı. Yürük 2006 yılında ise 'Kısık Ateşte 15 Dakika' filminde Berna karakterine hayat verdi.

2007-2008 yılları arasında 'Hepsi Bir' adlı dizide Yasemin karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Hepsi grubu 2013 yılında dağıldıktan sonra Yasemin Yürük, kariyerini kişisel spor antrenörlüğü olarak devam etti. Bir yandan da müzik kariyerine devam eden Yürük, 2022 yılında 'Düştüm Gülüşüne' adlı bir singlenı çıkardı.