Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözü bize ne anlatmak istiyor?

Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözü ne anlama geliyor? İşte yanıtı…

Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözü bize ne anlatmak istiyor?

Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı: Adamın iyisi alışveriş ortamında namuslu, dürüst davranmasıyla belli olur.

İnsanın gerçekten ne olduğu para ile, dünyalıkla kurulan münasebette belli olur. Alışverişte insandan para ya da başka bir değer çıktığından, onun insana mı, yoksa paraya mı, daha çok değer verdiğini ancak böyle bir ilişkide öğrenmek mümkündür.

Sözü ve davranışıyla bizim hayranlığımızı kazanan nice insanlar vardır ki, satıcı veya alıcı durumunda öyle alçalır, öyle küçük hesaplar yaparlar ki, şaşırıp kalırsın. Bir insanın ne olduğunu anlamak için ondan bir borç istemek, bir ihtiyacını onun yanında dile getirmek ya da alışveriş yapmak yeterlidir.

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